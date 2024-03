Buscan salida a desastre natural provocado por deslizamientos en Turbaco

Las autoridades del departamento de Bolívar y del municipio de Turbaco acordaron unirse para tocar las puertas del nivel nacional y que este les ayude a superar el desastre natural del Talón.

El anuncio lo hizo la alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa Puello, tras culminar una mesa de trabajo con integrantes de las unidades de gestión del riesgo de desastres.

La mandataria considera necesario que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) intervenga el Talón, que es una zona de Turbaco, antes de que se produzca una tragedia de incontenibles proporciones, pues los deslizamientos ya dejan incomunicado a muchos sectores.

“Lo que hay es un grito de desespero de la comunidad y logro entenderlo porque este problema viene de tiempo atrás y no los han escuchado. Me he propuesto darle una respuesta y esperamos poderlo resolver definitivamente”, puntualizó la alcaldesa.

Por su parte, Daniel Franco Osorio, director de Riesgo Departamental, manifestó que junto con su equipo están dispuestos a adelantar estudios técnicos en la zona a fin de unirse a lo hecho por la Gestión de Riesgo Municipal para comenzar la gestión en el orden nacional.

En el Talón hay, de acuerdo con un informe técnico de Gestión de Riesgo Municipal, un desprendimiento de la ladera que se venía dando desde el año 2022 y afecta a 60 familias y 200 habitantes de estrato 1 y 2. El abismo que se ha generado tras esta situación es de 14 metros de altura y está socavando la carretera que une a los sectores del Talón y la Línea.