Un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en el municipio de Turbaco, Bolívar, propinó la Policía Nacional al capturar a uno de los señalados expendedores.

Se trata de alias Maluma, de 28 años, a quien uniformados de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, sorprendieron en el denominado “punto fijo de expendio de sustancias alucinógenas, especialmente de marihuana y tussi”.

Los informes de inteligencia de las autoridades les permitieron establecer que “en este punto de expendio mensualmente distribuía más de tres mil dosis de estupefacientes con una renta criminal cercana a los 50 millones de pesos”.

Además, lo señalan de ser el distribuidor de estupefacientes en varios sectores de este municipio y en zonas turísticas de Cartagena.

Al momento de su detención le hallaron 32 cigarrillos de marihuana, 12 bolsas de marihuana, seis bolsas de tussi, un armador de cigarrillos, 40 empaques para dosificar las sustancias, una pistola calibre 7.65 milímetros y dos cartuchos de igual calibre.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Julio Esteban Blanco, sostuvo que “estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores del municipio. Por eso nuestro llamado a los turbaqueros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”.