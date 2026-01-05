En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos que minutos antes habían cometido un hurto en el barrio El Bosque.

La oportuna reacción de los uniformados adscritos a la Policía Fiscal y Aduanera, en el sector de La Báscula, del barrio El Bosque, fue la que permitió la detención de los alias ‘Camilo’ y ‘Brandon’, de 22 y 26 años, respectivamente, naturales de Cartagena.

Ellos, minutos antes de la detención, despojaron a un ciudadano de varias prendas de oro. Varios ciudadanos trataron de agredir a los capturados, siendo trasladados de forma rápida a un vehículo para preservar su integridad.

Les incautaron una pistola traumática, calibre 9 mm, con 7 cartuchos sin percutir y la motocicleta en la se movilizaban, además la Policía logró recuperar una cadena de oro, dos pulseras de oro y dos anillos de oro, avaluados en más de 5 millones de pesos, y que eran de propiedad de la víctima.

De alias ‘Camilo’ las autoridades indicaron que presenta una anotación judicial como indiciado por el delito de homicidio culposo.