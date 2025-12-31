Las acciones operativas de la Policía Nacional en Bolívar en asocio con unidades del Gaula Militar permitieron la aprehensión de 17 señalados integrantes del Clan del Golfo a los que posteriormente un juez de la República les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

De acuerdo con el reporte del Departamento der Policía Bolívar, los capturados sería miembros activos de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, del Clan del Golfo, que delinque en los municipios de Arjona, Villanueva, Mahates, Córdoba, Zambrano y El Carmen de Bolívar.

Entre los enviados a prisión por el delito de concierto para delinquir agravado están cinco señalados cabecillas. A todos los responsabilizan de “direccionar el control territorial, las redes urbanas, el narcotráfico y las finanzas, afectando de manera directa la estructura de mando y la expansión criminal en la subregión de los Montes de María”.

Además estarían presuntamente vinculados con hechos de sicariato registrados durante el mes de octubre de 2025 en el municipio de El Carmen de Bolívar.

Cortesía Policía de Bolívar

En desarrollo de las capturas las autoridades se incautaron de 8 teléfonos celulares y dos motocicletas.

Los cabecillas aprehendidos son: Willian José Medina Sánchez, alias ‘Cholo’, cabecilla de zona, con incidencia en el municipio de Córdoba; Yomaira del Carmen Yepes Inela, alias ‘Caponera’, encargada de la estructura urbana de zona, con incidencia en Córdoba; Alfonso Jiménez De la Osa, alias ‘Alfonsito’, coordinador de narcotráfico de zona, con incidencia en Mahates; Daneisy Mercado Chávez, alias ‘Daniela’, cabecilla de finanzas de zona, con incidencia en Arjona, y Manuel Enrique Valiente Pérez, alias ‘Rojo’, cabecilla de zona, con incidencia en María la Baja.

El teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar, señaló que “estos resultados hacen parte de una ofensiva permanente para fortalecer la tranquilidad y la convivencia ciudadana, atacando de manera frontal a la delincuencia organizada, y reiteró el compromiso institucional de seguir protegiendo la vida y la seguridad de los bolivarenses”.