El partido del Real Cartagena vs. Real Cundinamarca no pudo terminar de forma satisfactoria en La Heroica debido a desmanes que se presentaron en las tribunas, luego en la cancha y finalmente se trasladaron a las afueras del estadio Jaime Morón León.

Todo comenzó casi al final el encuentro deportivo por los cuadrangulares del Torneo BetPlay. Sobre el minuto 88 cuando ambos equipos de fútbol empataban 0-0, fue en ese momento cuando los hinchas que se apostaban en las graderías empezaron a dañar las sillas y a arrojar objetos a los uniformados que se encontraban en el estadio.

Pero, allí no terminó todo, la afición también se entró al terreno de juego por lo que el partido tuvo que ser suspendido para resguardar la integridad de los jugadores de ambos clubes y el cuerpo técnico.

A esta altura del partido, uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) –antiguo ESMAD- tuvieron que intervenir para tratar de minimizar el daño que causaban las personas al mobiliario del escenario deportivo.

Y aunque rápidamente los disturbios se disiparon en el interior del Jaime Morón León, estos tuvieron como nuevo escenario las afueras del estadio donde los hinchas continuaron haciendo destrozos y causando pánico entre la ciudadanía que se encontraba en las inmediaciones del sitio.

Uno de los momentos de pánico de la noche lo vivieron pasajeros de un bus de Transcaribe que se movilizaba por la Avenida Pedro de Heredia y que fue apedreado cuando se desplazaba a la altura del estadio.

En un video grabado por uno de pasajeros se logra observar a todos los ciudadanos agachados, mientras se escuchan los gritos desesperados, mientras los causantes de los desmanes arrojan piedras a las ventanas del bus que quedaron completamente destruidas.

Al menos una persona resultó herida en su cabeza por una de las piedras que la alcanzó dentro del bus.

“Casi nos matan por aquí por la Plaza de Toros. Cerraron la vía con vallas y no podía moverme para ningún lado. Tuve que pararme de la silla y esconderme con los usuarios”, aseguró el conductor en un video que grabó y en el que se ve a un joven con sangre en su cabeza.