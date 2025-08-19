El ‘Changa’ y ‘Daira’, una pareja de esposos señalada por las autoridades de tener una “empresa criminal” dedicada al tráfico de estupefacientes, fue capturada por unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena en el barrio Pablo Sexto II.

Las detenciones se dieron en desarrollo de una diligencia de registro y allanamiento donde les incautaron 2 mil dosis de marihuana, 49 pastillas sintéticas, una licuadora, bolsas para dosificar e insumos para el procesamiento de los estupefacientes.

Ese sitio, ubicado en las faldas del Cerro La Popa, es referenciado como un punto de expendio fijo de drogas alucinógenas.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, reportó que la pareja también vendía estupefacientes en los entornos escolares. Distribuían más de 10 mil dosis de estupefacientes con una renta criminal superior a los 50 millones de pesos.

Los capturados, serían además los presuntos responsables de la distribución de las sustancias estupefacientes en los barrios Daniel Lemaitre, La María, La Esperanza, Petare, Santa Rita y Pablo Sexto.

Los elementos incautados y los indiciados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y están a la espera de las audiencias preliminares ante un juez de control de garantías.

El brigadier general Gelver Peña informó además que en lo corrido del año han sido capturadas más de 1.890 personas por tráfico de estupefacientes e incautado más de 561 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo el oficial.