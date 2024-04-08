La comunidad de Cartagena reportó en la noche del sábado 6 de abril un conato de incendio en las faldas del cerro de La Popa. Por medio de videos publicados en redes sociales también hicieron el llamado a las autoridades para atender la situación.

Los bomberos de la ciudad capital de Bolívar atendieron la emergencia, que tenía en un principio unos 20 metros cuadrados.

'Apenas que recibimos el llamado del conato de incendio que se está presentando en las faldas de la Popa, el Cuerpo de Bomberos, con 5 unidades bomberiles, se dirigieron al sitio. El acceso estaba difícil por la zona montañosa, la máquina no entraba hasta el punto; se utilizaron equipos como pala, bolsos forestales, arena. Tocó llegar al punto y hacer una maniobra para poder extinguir el fuego', declaró Jhony Pérez, director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena en RCN Radio.

El uniformado informó que aproximadamente a la 1:15 de la madrugada los bomberos pudieron extinguir en su totalidad el incendio.

