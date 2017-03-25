En la ceremonia de celebración de los 50 años de ingreso a la Escuela Naval de Cadetes, el presidente Juan Manuel Santos, nostálgico y haciendo mención de su paso por la Armada Nacional, dijo que fue en ese periodo de su vida donde aprendió a 'vencer a los enemigos' citando como logro el fin de los 52 años del conflicto armado con las Farc.

'Es, tal vez, de las lecciones más importantes para cualquier persona, para cualquier marino, para cualquier país. Siempre debe tener uno un puerto de destino, un punto. Y no importan las tormentas y el mar picado. Si sabe uno maniobrar allá llegará. Y hay que hacer el esfuerzo y perseverar (…) Es una guerra que duró 52 años. Y lo que aquí aprendí nos ha servido muchísimo para lograr vencer a esos enemigos. Para lograr doblegar las adversidades', dijo Santos en su discurso.

Santos, en medio de algunos cuestionamientos por parte de quienes han criticado el cumplimiento de los tiempos en la entrega de armas por parte de las Farc, le salió al paso a las críticas y calificó como una 'victoria' la fase actual del proceso de implementación de los acuerdos de La Habana.

'Hoy el país, después de 50 años, está iniciando una nueva época. En este preciso momento las Farc están entregando sus armas. Nuestros soldados se quedan con las suyas. Es la victoria de nuestras fuerzas sobre un enemigo', afirmó el mandatario.

Las declaraciones del presidente Santos se dieron en medio de una ceremonia privada en la Escuela Naval de Cadetes, precedida por el hermetismo con el que ha sido manejado el denominado 'cónclave´entre el Gobierno y las Farc anunciado durante este fin de semana en Cartagena.

Fotos archivo EL HERALDO

El encuentro entre el Gobierno y las Farc se da 100 días después del inicio de la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre ambas partes.

De acuerdo con Presidencia de la República, desde hoy se realizará en Cartagena una reunión ampliada de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación- CSIVI- con el fin de 'revisar a profundidad los diferentes puntos prioritarios para la implementación'.

'En el encuentro se hará una evaluación de los avances con el propósito de tomar las decisiones necesarias para acelerar la implementación de los acuerdos', informó Presidencia.

Hoy se realizarán sesiones, por separado, y mañana habrá mesas de trabajo conjunto, después des cuales se espera que sean dadas a conocer las conclusiones.