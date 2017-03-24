Luego de ser hallados culpables por el delito de porte y tráfico de armas de fuego, un juez de conocimiento en medio de una audiencia realizada este viernes, condenó a cuatro años y medio de prisión a dos hombres que fueron capturadas con un revólver por la calles del municipio de Magangué.

Las personas condenadas fueron identificadas como Jaider José López Flórez y Jair Alberto Salgado Durán, ambos oriundos de la ciudad de Cartagena, quienes fueron sorprendidos en flagrancia por la Policía de aquel municipio el pasado 16 de noviembre de 2016 en la urbanización Villa Juliana con un arma de fuego calibre 38.

Los cartageneros se desplazaban en una motocicleta Bóxer CT100, negra de placas GJV 62C cuando fueron interceptados y capturados después de realizarle una requisa en la que les encontraron el revólver.

Alias 'Cartagena' y Jaider, deberán permanecer en la cárcel Camilo Torres de Magangué, donde pagarán dicha condena.