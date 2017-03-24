Una preocupante situación están viviendo los estudiantes de una institución educativa en el municipio de Zambrano, Bolívar, quienes se han visto obligados a dar clases en unos galpones para pollos.

Ante las difíciles condiciones que vienen afrontando los 150 alumnos de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Erasmo Donado Llanos, sede San Sebastián, la personera Municipal de esta población, Zaira Jabba Vergara adelantó una visita en compañía de los funcionarios de la Comisaría de Familia.

La funcionaria denunció que de esta forma se viene dando una flagrante vulneración de los derechos al estudiantado al no contar con un plantel educativo digno y seguro para los niños y niñas toda vez que, según ella, la planta física se encuentra deteriorada y no se cuenta con los elementos óptimos para dar una jornada académica.

Además los menores se ven expuestos a tener que soportar altas tamperaturas ya que no cuentan con ventiladores.

Jabba Vergara inició así acciones legales y de su competencia en procura de que el aprendizaje de los niños no se vea afectado y vuelvan a tener condiciones dignas para sus clases.

Lo que se logró establecer es que los estudiantes estarían dando clase en años anteriores en una sede ubicada en un lote privado donde no se le podía invertir dineros públicos.

En vista de esta situación decidieron trasladarse a la sede propia de la institución agropecuaria en un sitio donde la situación es precaria.

Mientras adelantaba una visita por los diferentes ‘galpones’ de clase la personera dijo: