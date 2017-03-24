El presidente Juan Manuel Santos instalará hoy en Cartagena, a las 10:00 de la mañana, el foro ‘En la ruta de la paz: diálogos políticos para la apertura democrática’. El encuentro se llevará a cabo en el Hotel Intercontinental, ubicado en Bocagrande.

Dentro de los acuerdos de participación política firmados con las Farc se estableció una Misión Electoral Especial para que formule recomendaciones para hacer la reforma política. Tales propuestas serán presentadas hoy con la presencia del presidente Santos.

En el encuentro también participarán el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo; el viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, Guillermo Rivera; Daniel Zovatto, director Regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, y Martín Santiago, coordinador residente y humanitario de la ONU.

También se espera que estén presentes Jennie Lincoln, directora para América Latina del Centro Carter; Ángela Rodríguez, directora ejecutiva del NIMD para Colombia, y Carolina España, directora ejecutiva del NIMD para Colombia.

Posteriormente, mañana, a las 8:00 de la mañana, Santos asistirá a la celebración de los 50 años de ingreso a la Escuela Naval de Cartagena.