Unidad para Víctimas entrega libretas militares desplazados en San Juan Nepomuceno

En una actividad conjunta entre la Unidad para las Víctimas, la Zona 2 de reclutamiento, el Distrito Militar Nº 14 y la alcaldía de San Juan Nepomuceno, se llevó a cabo la entrega de 200 libretas militares a hombres victimas de desplazamiento forzado.

Este acto que se da en el marco de atención al sujeto de reparación colectiva 'Narrar para Vivir' que congrega a 800 mujeres de esta región.

'Con Libreta en Mano' es una campaña que busca acercar a las víctimas y llevar esta oferta institucional de manera fácil, cercana y gratuita liderada por la Unidad, en articulación con el Ejército Nacional y entidades territoriales, para que los jóvenes obtengan gratuitamente su libreta militar permitiendo a estos forjar sus caminos en el mundo laboral y educativo, eliminando las barreras de acceso.

'La satisfacción de los derechos de las víctimas, es el paso fundamental en la consolidación de la Paz y la reconstrucción de confianza con las instituciones. Estas acciones demuestran reconocimiento como sujetos de derecho y como sujetos activos de reconciliación y construcción de paz', señaló Miledy Galeano Paz, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Bolívar y San Andrés.

Por su parte, Alfredo Carmona, víctima de desplazamiento de la vereda las Tinas, indicó que 'viví el temor ante la violencia que vivimos; hoy es una gran oportunidad que agradezco a la Unidad para las Víctimas y al Ejército, es un sueño que seguro nos abrirá las puertas laborales y que muchas veces por no tener la libreta militar no podíamos materializar'.