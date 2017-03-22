El Instituto Geográfico Agustín Codazzi presentó ante la Secretaría de Planeación Distrital un proyecto para diseñar un nuevo sistema de nomenclatura para los predios y vías de Cartagena, que cuenta con una extensión de 5.912 hectáreas, y la elaboración de lo que se ha denominado un ortofotomosaico (conjunto de fotografías aéreas de una zona de la superficie terrestre sin distorsiones de relieve y captura).

La iniciativa fue presentada, de acuerdo con el IGAC, debido a las históricas dificultades que se presentan en la ciudad para ubicar una dirección, no solo para los turistas, sino también para los propios cartageneros.

Según el IGAC, el proyecto de un nuevo sistema de nomenclatura para Cartagena tendría un costo aproximado de $1.800 millones.

Este se iniciaría con la realización de un diagnóstico del estado actual de la nomenclatura vial y predial urbana, 'lo que permitiría eliminar las inconsistencias encontradas', según el IGAC.

Posteriormente el IGAC diseñaría una nomenclatura para las vías. Se ha estimado que sea 'unificada y de fácil comprensión'. Además serían asignadas las direcciones para todas las residencias.

También, según el IGAC, se elaboraría un proyecto de acuerdo, acompañado de un manual para la nueva asignación, que debe ser presentado ante el Concejo de la ciudad para su implementación.

De acuerdo con Lucía Cordero Salgado, directora territorial del IGAC en Bolívar, este proyecto le fue presentado el pasado 21 de diciembre a la secretaria de Planeación, Luz Elena Paternina Mora.

De acuerdo con Cordero, si se concreta este proyecto del IGAC, Cartagena dispondría de un plano digital con toda la nomenclatura vial, una base de datos con la nomenclatura predial o domiciliaria para cada uno de los predios urbanos, y un archivo digital de la malla vial estructurado y habilitado para procesos de geodificación.

Además, según Cordero, el ortofotomosaico le serviría a Cartagena para la actualización de la cartografía base y levan.

'Es fundamental para La Heroica'

Juan Antonio Nieto Escalante, director general del IGAC, dijo que 'un mejor sistema de nomenclatura no solo representaría un factor de orden en la planificación urbana de Cartagena, sino una mejora en productividad de la ciudad'.

Agregó que 'también haría más eficiente la distribución de productos y la prestación de servicios de emergencia, ya que las autoridades de salud, bomberos y Policía reducirían sus tiempos de respuesta ahorrando viajes innecesarios'.

Según Nieto, el Distrito y las empresas de servicios públicos también se verán beneficiadas.

'El primer paso para el cambio cartagenero está en manos de la Secretaría de Planeación. De aceptar el proyecto, el IGAC iniciaría con el diagnóstico, la numeración y asignación de la nomenclatura de cada uno de los predios, y la determinación de los ejes estructurales, para luego crear el proyecto de acuerdo para su implementación, que pasaría al Concejo de la ciudad', puntualizó Nieto.