En un operativo realizado por miembros de la Policía Nacional en coordinación con el Ejército Nacional, fue capturada la líder y defensora de los derechos humanos Milena Quiroz Jiménez, quien es vocera de la comisión de interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, integrante de los Pueblos y representante legal del consejo comunitario afrodescendiente Casimira Olave Arincón Amela.

La captura de Quiroz Jiménez se hizo en su propia vivienda ubicada en el municipio de Arenal, sur de Bolívar, luego de que los uniformados realizaran el allanamiento en dicha propiedad.

Esta captura se debe a una orden de captura emanada por la Fiscalía especializada de Cartagena por el delito de concierto para delinquir.

Noticia en desarrollo...