De acuerdo con un sondeo realizado por la Asociación Hotelera de Colombia, Cotelco, el 68,80% de las habitaciones de los hoteles del capítulo Cartagena reportó una ocupación general del 72,71% durante el pasado puente del Reinado Nacional de Belleza.

Se trata de un 11,96% más de lo proyectado por los hoteleros, que había estimado una ocupación del 60,75%, según dio a conocer Cotelco.

Para el período comprendido entre el viernes 17 y el lunes 20 de marzo, la ocupación real atendida fue del 72,09% para hoteles grandes; y 75,55% para hoteles pequeños.

Para el sub período comprendido entre el viernes 17 y el sábado 18 de marzo se atendió una ocupación del 81,01% para hoteles grandes y 87,83% para hoteles pequeños.

No obstante, la ocupación real general para el período en mención fue del 82,23%

Entre el domingo 19 y lunes 20 se atendió una ocupación del 63,17% para hoteles grandes y 64,74% para hoteles pequeños.

La ocupación real general para este periodo es del 63,45%.

El día de mayor ocupación en hoteles grandes fue el sábado 18 con una ocupación del 77,18% y en los hoteles pequeños fue el viernes 17, con una ocupación del 85,35%.