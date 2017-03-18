Leyendo en tono pausado cada una de las líneas de la respuesta que preparó ante los señalamientos en su contra, el pastor Miguel Arrázola se refirió la noche del viernes por primera vez a las denuncias hechas por el periodista Édison Lucio Torres, quien lo señaló de haberlo amenazado de muerte desde el púlpito de su iglesia Ríos de Vida por divulgar los supuestos millonarios ingresos del líder espiritual y su familia en un artículo periodístico.

Arrázola se pronunció en un video de 3,26 minutos segundos de duración, divulgado en sus redes sociales personales y las de la iglesia Ríos de Vida. El líder espiritual pidió perdón por lo ocurrido.

'Por ahora pido perdón a mis hermanos en la fe, que se sintieron mal por esta situación. No deberían estar pasando por esto. Pido también perdón a quienes se sienten que sus diferencias y derechos han sido ofendidos o vulnerados, de alguna manera, por mí', sostuvo.

Arrázola, quien se ha dado a conocer por su clara oposición al gobierno del presidente Santos, no obstante, negó haber hecho amenazas contra el comunicador social.

'Lo que hablo desde el púlpito lo hago llamando a la reflexión. Lamento la situación de hoy, en la cual estoy siendo objeto de tensión mediática. Y creo que es necesario aclarar que no amenacé a nadie de muerte. Menos, aún, llegar a mencionar a alguien con nombres y apellidos para semejante despropósito', dijo Arrázola.

Añadió que 'sé que soy un hombre firme en mi accionar y en mi discurso, pero eso no me hace un delincuente. Duele que ahora me quieran hacer ver como tal. Pero soy consciente de que esos son los riesgos que corre un personaje público (…) Por mis convicciones, mi formación y mi fe, no permiten ni siquiera llegar a pensar en eso'.

El pastor, como lo había hecho su esposa María García de Arrázola, puso en tela de juicio el video captado, dentro de su iglesia, donde quedaron registradas sus presuntas amenazas contra el periodista.

'El video que apareció está editado para acomodar mis palabras, en una sucesión de frases desafortunadas. Y que, de este lamentable episodio, me queda el aprendizaje de que la vehemencia en la palabra, cuando se hace la defensa de la honra e integridad de la familia, puede darse por malos entendidos porque el apasionamiento nos lleva a cometer errores', dijo Arrázola.

'Dios es mi abogado'

Dijo que 'como lo saben quienes me conocen, mi naturaleza es absolutamente pacífica y dada a la reconciliación'.

Por último, Arrázola se refirió a la decisión, que está en manos de las autoridades, tras la denuncia hecha por el periodista Torres ante la Fiscalía, respondió que respeta las decisiones de las autoridades competentes que confío en Dios. 'Él mi abogado, mi juez, y mi legislador. Dios los bendiga'.

Según el periodista Édison Torres, las presuntas amenazas en su contra se dieron por su artículo 'El ‘roscograma’ del pastor Arrázola recibe $200 millones', publicado en su portal de noticias el 15 de noviembre del año pasado.

Denunció que las presuntas intimidaciones quedaron registradas en un video grabado dentro de la congregación, en el que se aprecia que Arrázola hizo referencia al término ‘roscograma’ en medio de una predicación marcada por polémicas expresiones, el viernes de la semana pasada.

'(…) ‘Roscograma’: roscón, en cachaco, es marica. También, como sabes que no te puedo ‘pegá’, que bien te mereces un par de ‘garnatá míos. Y yo tengo unos manes ‘tablúos’ (grandes) aquí, que yo te puedo hacer la vuelta. Dale gracias a Dios que soy nacido nuevo. Tengo al Espíritu Santo y a Jesucristo en mi corazón, porque hace rato estuvieras en la Ciénaga de la Virgen, así metido', dijo Arrázola durante la prédica.

'Yo lo perdono y lo amo'

Frente a la respuesta del pastor Arrázola, el periodista Torres, citando el pasaje bíblico Romanos 12:9, que consagra que 'El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien', dijo que tomó la decisión de perdonar al pastor.

'Yo lo perdono (a Arrázola) y lo amo. Sin embargo, solo Dios sabe si el mensaje que le envió a su feligresía y a todas las personas que lo vieron fue sincero, como lo dice la Biblia', dijo Torres.

No obstante, dijo que el futuro de la denuncia penal que interpuso contra Arrázola lo deja 'en manos de Dios y la Fiscalía'.