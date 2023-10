Le pagó a otro hombre para cruzar arroyo, pero terminó en el agua

“Apay, que no se va a mojar los zapatos y mira”, manifestó la persona que estaba grabando.

En las acciones se ve que el hombre que transporta, quien porta una camiseta roja, no logra soltar correctamente a la persona que contrató su servicio, un sujeto de camiseta azul que llevaba gorra y un cartón mordido por sus dientes.

“Y si supieran que el que grabó ese video fui yo y lo grabé por que me quería burlar de como el man pago para no mojarse los zapatos y se los iba mojando!! Y no esperaba con ese final!!!! Jajajajajajajaja”, comentó el hombre que aparentemente grabó la escena en una de las publicaciones que se viralizó en minutos.