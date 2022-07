Vehículos de Tracción Animal: avances en sustitución, pero aún falta

“Con sol y lluvia salía todos los días desde las 4:00 a. m. con mi caballo a rebuscarme el día. A veces no hacía casi nada y me tocaba ponerme a reciclar y luego me tocaba regresar. A veces me hacía $40 mil diario y otras hasta $70 mil, ese día me iba muy bien y le compraba más hierba a El Niño”, recordó.

Hoy en día, en el barrio Evaristo Sourdis, Edulfo –junto a Johana Ortiz, su esposa por más de 15 años– empezó de “cero” con la implementación de su tienda ‘La Bendición de Dios”, la cual ha logrado sacar adelante gracias a la ayuda del programa distrital.

“Tomé la decisión de sumarme a este emprendimiento porque quise probar una mejor suerte y quise una tienda porque uno vende así sea un dulcecito y me ha ido muy bien porque nunca falta la comidita porque de aquí mismo saco para comer”, agregó el beneficiario.