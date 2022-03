“Me duele el alma por no haberle dicho madre te amo con mi vida”

La muerte de mi madre me partió la vida en dos. Nunca nos imaginamos que ese 2020 se convertiría en el más doloroso de nuestras vidas. En ese mismo año le festejamos su cumpleaños, fue algo tan especial; pero con la llegada de la pandemia mi madre no salía de su casa hasta que enfermó mi abuela y se fue para atenderla.

Eso pasó en el mes de junio. Mi abuela estuvo bastante mal, todos los síntomas eran de covid-19 y, a pesar de eso no quiso que la lleváramos a ningún lado, hasta que un día decidimos hacerle la prueba y salió negativa. Hoy en día pienso que esa prueba estuvo equivocada, mi abuela duro más de un mes con esos síntomas, mi madre siempre estuvo con ella hasta decidió volver a casa.

Ese día que se fue, no me pude despedir de ella pues estaba trabajando; sin embargo, al día siguiente la llamé y la sentí decaída, le pregunté qué tenía y me dijo que estaba como resfriada, pensamos que era algo pasajero, pero no fue así. Cada día perdía fuerzas y el exceso de tos no la dejaba dormir.