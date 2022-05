Un grupo de transportadores pide mayor claridad en proceso del Sibus

Tras el anuncio de un avance del 80 % en la implementación del sistema de Recaudo, Control de Flota, Comunicaciones e Información al Usuario (Sibus), un grupo de transportadores de la ciudad manifestó su inconformidad sobre cómo se ha desarrollado el proceso hasta la fecha.

En diálogo con EL HERALDO David García, gerente de Transmecar, manifestó con preocupación que, a pesar del avance que tiene el proyecto, no han recibido una socialización completa sobre el proyecto piloto y la manera en que este se va a manejar una vez entre en operación.

“He manifestado mi inconformidad y la de los propietarios de los vehículos porque no ha habido una socialización real sobre este tema que es trascendental para el funcionamiento financiero de la empresa puesto que vamos a entregar el recaudo y aún desconocemos el esquema y el manejo de los recursos. No tenemos operador tecnológico y no es cierto que estén instalados los equipos. Hasta ahora solo han puesto unas carcasas, no ha habido una prueba piloto con las demás empresas”, expresó.