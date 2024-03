Este sábado intervendrán varios circuitos eléctricos en B/quilla y municipios

La empresa de energía Air-e anunció que para este sábado realizará trabajos de mejoramiento y lavado de redes eléctricas de media tensión. Estos trabajos dejarán sin el servicio de manera temporal a varios sectores de Barranquilla y municipios en Atlántico.

Los trabajos se realizarán en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, tiempo en el que se presentará suspensión de energía en los siguientes circuitos:

Circuito Cordialidad 9, Galapa: Villa Olímpica, Villa Cordialidad; Barranquilla: Metroparque; sector puente de La Cordialidad; vía Barranquilla a Galapa; Zona Franca Internacional del Atlántico; Parque Industrial Los Volcanes y Zona Franca Sofía.

Circuito Galapa, Galapa: Urbanización Mundo Feliz, La Petronitas, Candelaria II, 12 de Septiembre, La Esperanza, San Francisco, La Candelaria, Cruz de Jubileo, Los Almendros, Barrio Abajo, Camagüey, Las Mercedes, San Antonio, Gerlein, San Roque, El Carmen, Centro, Paraíso, Barrio Arriba, Florida, Mohán; zona rural de Galapa; Barranquilla: calle 110 entre carreras 3 y 6; sector puente de La Cordialidad - vía Barranquilla a Galapa.

Circuito Norte 5, Puerto Colombia: La Playa, Villa del Mar, Adelita de Char, Villa Norte; sectores aledaños a la Estación de Bombeo Mallorquín vía a La Playa.

LN-520, Sectores sin energía: Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Estaciones de Bombeo de Riego de Repelón y Rotinet.

Circuito Luruaco, corregimientos de Las Caras, El Peñique, Las Tablas, Cien Pesos, Santa Cruz, Los Pandales, Arroyo Negro, Luruaco, La Puntica, Palmar de Candelaria, Hibacharo y Arroyo de Piedra.

Circuito Rotinet, corregimientos Arroyo de Piedra y Rotinet.

Circuito Rotinet 1, Rotinet: Palo Quebrado, Porvenir, Abajo, El Silencio, Kennedy y carretera Rotinet - Cordialidad.

Circuito Rotinet 2, corregimientos Repelón y Villa Rosa.

En el circuito Rosario, Air-e señaló que trabajará en mantenimientos de transformadores y redes en los horarios: de 7:50 a.m. a 9:10 a.m. en la calle 38 con carrera 43 (centro); de 9:20 a.m. a 10:30 a.m. y de 10:50 a.m. a 1:05 p.m. en la calle 39 con carrera 36 (Chiquinquirá); y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m. en la calle 38 con carrera 36 (San Roque).

Po último, en el municipio de Soledad de 7:50 de la mañana a 6:00 de la tarde se cambiará transformador en la calle 50B con carrera 14C, en el barrio Villa Estefanía 2 Etapa.