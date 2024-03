Trabajos de mantenimiento en subestación Centro continuarán hasta el viernes

Para este viernes 22 de marzo la empresa Air-e indicó que continuarán los trabajos de mantenimiento de parte de personal de alta tensión en la subestación Centro desde las 8:00 a.m. hasta las 11:30 a.m.

Estas labores se realizarán con el fin de desarrollar las pruebas a equipos de potencia, en esta ocasión se requerirá la suspensión del servicio de energía en el circuito Atlántico, el cual comprende los siguientes sectores en Barranquilla: entre calles 39 y 47 de la carrera 25 a la carrera 32 (Chiquinquirá, San Isidro, Atlántico y Alfonso López); entre calles 30 y 37 de la carrera 27 a la carrera 30 (San Roque); entre calles 30 y 37 entre carreras 21 y 26 (Montes) y entre carreras 17 y 19 entre calles 30 y 36 (La Unión).

Asimismo, en el barrio La Cumbre, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. Air-e trabajará en adecuación de red en la calle 87 con carrera 42B1.

Por otra parte, en sectores de Santo Domingo de Guzmán se realizará mantenimiento de redes y transformadores con breves suspensiones de energía: de 7:50 a.m. a 10:25 a.m. en la carrera 2A con diagonal 54D; de 10:50 a.m. a 1:30 p.m. en la carrera 1E con calle 55C; y de 1:55 p.m. a 6:00 p.m. en la diagonal 54 con carrera 1E.

Finalmente, en el municipio de Galapa se cambiará poste en mal estado en la calle 16 con carrera 27A, en el barrio La Candelaria, de 7:40 a.m. a 6:00 p.m.