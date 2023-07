‘Telarañas’ de cables, una problemática fuera de control en Barranquilla

“Estas ‘telarañas’ vienen afectando el espacio público y cada día esta situación se viene agravando más, tanto en el sur como la zona centro y norte de la ciudad. Toda Barranquilla está inundada de rollos de cables, hay postes que tienen hasta 10 y 12 rollos colgando cuando estos deberían estar en las bodegas y no afeando el espacio urbano”, sostuvo Manjarrés.

Señaló que se debe que avanzar en la soterranización de este cableado aéreo para que estéticamente se vea mejor y no repercuta en la “desvalorización de los bienes inmuebles y de la ciudad misma”.

“El Distrito debió acogerse directamente al fallo y no apelarlo, esto deja un mal mensaje. Debió aprovechar la decisión del juez y poder hacer lo que no se ha hecho con los decretos y acuerdos emitidos por la administración y el Concejo para regular este tema y no permitir que las empresas de telecomunicaciones y de energía hagan lo que se les da la gana con el espacio público”, mencionó.