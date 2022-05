Suroriente, una localidad llena de historia y deporte

Para este hombre, contar con estos espacios le ha “facilitado” el trabajo formativo que adelantan: “El principal objetivo es alejarlos de las drogas, de la delincuencia y que tengan disciplina, para avanzar en sus estudios. Es un legado para su vida”.

Una apreciación similar hizo María Niebles, quien desde hace 32 años es vecina de la cancha de fútbol y el estadio de béisbol del barrio La Victoria.

“Ha tenido un gran efecto en la comunidad. Antes los niños no podían practicar ni jugar bien, porque el entorno no era el mejor. Hay veces que no se quiere salir de la cancha o del estadio, porque se sienten motivados para practicar deportes”, destacó.