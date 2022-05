Seis caños de Barranquilla, próximos a conectarse con el río Magdalena

La Recuperación Integral del Sistema de Caños de Barranquilla se hace en seis de estos cuerpos de agua, que tienen más de 12 kilómetros de longitud.



Esta intervención beneficiará de manera directa a más de 150.000 habitantes. Lo que se busca es la restauración hidráulica, el mejoramiento paisajístico y la restauración ecológica, una solución estable y permanente, con un gran impacto urbano.



El Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde ya está en fase final de limpieza y remoción de material del cauce de cinco caños mediante el uso de draga de corte, limpieza y remoción de material con retroexcavadora, así como el cargue y retiro de material extraído para disposición final en sitio autorizado.

En los caños Mercado, cerca al sector Barranquillita; Los Tramposos, que circunda al sector ‘La Bendición de Dios’; Las Compañías, frente al barrio Barlovento, y el caño C, que se desprende de Las Compañías y conecta con La Loma, se han venido ejecutando labores permanentes de recuperación durante los últimos 9 meses.



En estos trabajos se han retirado cerca de 119.000 metros cúbicos de material en los cuatro caños donde empezaron las obras: Las Compañías, caño C, Los Tramposos y Mercado, los primeros en ejecutarse, y se espera retirar 18.600 metros cúbicos adicionales en el caño Arriba, adicionado al contrato inicial en la última semana de marzo pasado.



Este proyecto también contempla alcanzar profundidades entre 2 y 2.5 metros en algunos puntos y el aumento de la sección hidráulica, optimizando el flujo del cauce y la calidad del agua.



“Este es un proceso que se ha adelantado con la comunidad y que nos va a permitir salir adelante, no con los caños como cuerpos de agua, sino como canales, para poder conectar nuestro malecón, todos los proyectos que se encuentran en el Centro de la ciudad, y no solo vamos a quedarnos en mantenimiento y limpieza”, explicó el director de Barranquilla Verde, Henry Cáceres.



Caño de La Ahuyama



Posterior al Proyecto de Recuperación Integral del Caño de La Ahuyama, se proyecta el mejoramiento del entorno, con la inclusión de senderos peatonales, parques infantiles, ciclorrutas, zonas verdes y mobiliario urbano.



Para contener las inundaciones, la sección del caño de La ahuyama contempla ampliación en forma trapezoidal, generando un volumen de dragado de aproximadamente 179.000 metros cúbicos, y la construcción de un dique al costado occidental. Asimismo, la ampliación de luz en los puentes de las carreras 30 y 38 facilitarán la navegación.