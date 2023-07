Empleados de Coolechera exigen pagos de salarios retrasados

Este miércoles, trabajadores de la Organización Sindical Sintracoolechera y la Unión de Trabajadores del Atlántico (Utral CGT) realizaron un plantón frente a la empresa Coolechera para reclamar por los pagos que se adeudan.

De acuerdo con los manifestantes, al interior de la empresa se estarían presentando “malos manejos” administrativos, que afectan a más de 700 trabajadores en el Atlántico y otros departamentos.

“Hay compañeros que no les han pagado las quincenas y a otros les adeudan las vacaciones. La empresa está improductiva. Los proveedores no han recibido sus pagos, por eso no tenemos insumos, ni materiales de envase. Solo producimos leche”, explicó Jair Castro, presidente de Sintracoolechera.

Agregó que la situación financiera es “crítica”, por lo que “estaría al borde del cierre”.

Recalcó que “debido al incumplimiento con los pagos a los proveedores, Coolechera atraviesa un embargo en sus cuentas por parte de otra empresa. Esa es la razón por la que no nos han pagado”.

Por su parte, Óscar Echeverría, presidente de la Unión de Trabajadores del Atlántico (Utral CGT), expresó que existe la posibilidad de una reunión con los administradores en el transcurso de la tarde de este miércoles.

“Queremos llegar a un acuerdo con los administradores, pero hemos recibido muchas evasivas por parte de ellos. Ya se han aplazado tres reuniones, pero esperamos reunirnos este miércoles y lograr una solución”, expuso.