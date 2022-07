Iglesia de San Roque se desmorona otra vez a pedazos

Nelsy Leiva, secretaria de la parroquia de San Roque, expuso que, desde el plano administrativo de la iglesia –en nombre de la comunidad de feligreses, sacristanes y el obispo de la parroquia– se ha solicitado pronta intervención a la administración distrital, con el fin de que el Distrito asista los procesos de mantenimiento y protección del templo, pero no han recibido respuesta sobre acciones a ejecutar.

“Hemos enviado cartas a la Alcaldía de Barranquilla y Gobernación del Atlántico, pero no nos responden de manera concreta. Dicen que tenemos que esperar ciertos procesos y ya nos hemos cansado de esperar”, expresó Leiva, enfatizando en que gran parte de las solicitudes de apoyo a las administraciones las realizó el antiguo párroco, Álex Rodríguez, quien se fue de la parroquia sin recibir soluciones.

Testigos del detrimento. “El templo está grave. Hay sectores por los que he decidido mejor no circular por temor de que me caiga una piedra o parte de alguna columna. Lo mismo les he sugerido a otras personas de la parroquia, que eviten transitar por algunos puntos del templo, como la parte superior, donde están las torres y molduras. La iglesia se está cayendo y las autoridades la están viendo caer. Todos estamos siendo testigos de su deterioro”, relata María González, sacristana de la parroquia.

La mujer también detalló que la necesidad de recuperar la estructura es un clamor colectivo por parte de la parroquia, feligreses locales y nacionales.