Proponen tratamiento de salud integral para tratar la pedofilia en Colombia

Señaló que durante su investigación descubrió que los tratamientos efectivos para tratar la pederastia son los cognitivos conductuales y grupales que se des da a quienes cometieron los delitos como a los pedófilos abstinentes, es decir, personas que tenían el impulso, pero no realizan acciones delictivas con los menores.

La investigación fue realizada articulación con el economista Andrés Cendales, del Departamento Economía y Administración de la Universidad de Caldas, y el experto en neurociencia, Matías Salvador Bertone, presidente del Buró Internacional en Neurociencia Cognitiva Aplicada (B.I.N.C.A.).

Este equipo utilizó un enfoque matemático para analizar datos recopilados de la ONG Out of the Shadows, que proporciona –a través de cien variables– información relevante de 60 países, incluyendo Colombia, sobre leyes relacionadas con la pedofilia y el abuso sexual de menores, así como los tratamientos médicos, psicológicos y psiquiátricos aplicados a esta población.

La base de datos reveló una preocupante realidad global sobre la explotación sexual, la pornografía infantil, el abuso sexual y la violencia sexual que afecta a los menores.