A sectores del Atlántico no les suena la ‘vaca’ para tarifas de energía

Un rechazo generalizado ha causado la propuesta hecha por el senador Mauricio Gómez, en medio de un debate en el Congreso de la República, de hacer una “vaca” para resolver la problemática de las altas tarifas de energía en la región Caribe.

El congresista requirió –al igual que los antioqueños para invertir en vías 4G para el departamento– el apoyo económico para frenar los altos costos en el servicio de energía en la Costa.

Ante esto, el senador Carlos Meisel destacó que si bien la idea de la “vaca” puede que tenga una buena intención por parte de su colega, dijo que esta misma propuesta no es viable como solución técnica y práctica.

“No es lógico que los que están asfixiados, porque no pueden pagar la energía, sean los que vayan a llenar la vaca. Este problema (de las altas tarifas) no tiene un presupuesto que se arregle con un solo giro, esto tiene que arreglarse en el tiempo, porque todos los meses llega el recibo de la luz y no se puede arreglar con vacas o vamos a estar de vaca en vaca toda la vida”, expresó.

Señaló que hay es que enfocarse en exigir y trabajar por las soluciones de fondo, así como también pedir al Gobierno que cumpla sus compromisos en este tema.

“La solución se requiere ya, una solución de fondo que pasa en primer momento por nombrar a los miembros de la Creg, avanzar en el proyecto de Ley que había anticipado el Gobierno y encontrar mecanismos para, por ejemplo, repartir las pérdidas técnicas entre los actores del sector energético”, apuntó.

Por su parte, el diputado por el Atlántico, Alfredo Varela, se mostró en desacuerdo con la iniciativa de Gómez, al afirmar que no es razonable que se siga cargando más al usuario pidiéndole más dinero.

“No estoy de acuerdo con “vacas” a favor de Air-e y de distraer la responsabilidad que se tiene en tramitar proyectos para reducir el valor del recibo de energía. No es razonable que estemos aburridos pagando altas tarifas de energía y pretender que la solución es que pongamos más”, escribió Varela a través de su cuenta de X, anteriormente Twitter.

El asambleísta señaló que como Estado social de derecho se debe garantizar una prestación de servicios “digna, justa y equitativa”, y son los mandatarios –según dijo– quienes deben dar respuesta y solucionar este problema desde sus facultades.

“Congresistas, diputados, concejales, gobernadores, alcaldes, no tiene sentido que la gente siga poniendo más plata para suplir el costo de un servicio caro y malo. No tiene sentido hacer una vaca pidiéndonos más plata para beneficiar a Air-e, cuando siquiera tenemos para pagar el recibo”, anotó.

Varela consideró que querer pedir más plata es “inoportuno y sin sentido”.

Las familias del Atlántico y del Caribe están aburridas de todo ese dinero que nos cobran por el recibo de energía. Tomemos acciones inmediatas reduciendo componentes, como el impuesto a alumbrado público, la tasa de seguridad y las pérdidas no técnicas en el Caribe, del recibo de energía”, puntualizó.

El concejal de Barranquilla, Alexis Castillo, calificó de absurda la propuesta.

“Necesitamos son proyectos de ley que brinden alivio a las altas tarifas de energía. No puede ser que las gallinas además de poner el huevo tengan que comprar el maíz. Absurdo”, expresó.

A través de la red social X, anteriormente Twitter, varios usuarios manifestaron su rechazo a esta propuesta que pretende recaudar dinero para las altas tarifas de energía.

“Ya estamos haciendo “Vaca” para pagar la energía que se pierde o roban, nunca sabemos cuáles son las pérdidas técnicas y su valor. Aquí el Gobierno debe intervenir y asumir ese costo por lo menos en los estratos 1, 2, 3 y 4, en los próximos seis meses y acordar tarifas justas”, escribió Richard Pérez Escudero en su cuenta de X.