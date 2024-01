Cónclave del Polo por actual situación judicial del concejal Recer Lee Pérez

El caso a que se hace referencia es al fallo condenatorio, y posterior rechazo al recurso de apelación, por parte del Tribunal Superior de Barranquilla que dictaminó nueve años de prisión para el concejal por falsificar su diploma de bachiller y su libreta militar. En ese tiempo, Pérez no podrá ejercer cargos públicos.

Los delitos que se le endilgan son “uso de documentos públicos falso, falsedad material en documento público agravado, cometidos en curso homogéneo y sucesivo, y en concurso material heterogéneo de punibles”.

El concejal y segundo vicepresidente del Concejo, Antonio Bohórquez, en primera instancia, señaló que la corporación no ha sido notificada y que hasta tanto eso no se produzca no se podrá tomar ninguna decisión.

“Desde la mesa directiva se actuará en derecho una vez se nos comunique o notifique las decisiones de las autoridades competentes”, dijo.

Señaló, además, que como miembro del Polo se reunirá inicialmente con el presidente del partido a nivel departamental y posteriormente con un senador de la colectividad que viajará desde la capital del país a Barranquilla para tal fin. Agregó que una vez estos pasos se cumplan, se surtirán –de igual manera– unas reuniones con los integrantes del Pacto Histórico.