¿Qué le piden los barranquilleros al nuevo presidente?

Héctor Carbonell/ Dir. CCI NORTE

Para la Cámara Colombiana de Infraestructura capítulo Caribe, el nuevo mandatario debe ver hacia el sector privado como una política de Estado y no de Gobierno para que pueda seguir avanzando. Héctor Carbonell, presidente ejecutivo de la CCI en el Caribe, explicó que “ la infraestructura e inversión no debe ser de un presidente de turno, tiene que ser una política de Estado, muy bien planificada porque no estamos hablando de inversión cualquiera”.

Sostuvo que el sistema de inversión por parte del sector privado debe ser defendido y acompañado, teniendo en cuenta que para seguir creciendo la inversión privada es importante y eso lo ha demostrado el crecimiento de los últimos 15 años.

“La inversión en obra pública es un complemento con la obra privada, uno depende del otro, sobre todo si hablamos de vías secundarias y terciarias. Por último, Carbonell solicitó mucho acompañamiento para sacar adelante los grandes proyectos que la región Caribe necesita: aeroportuarios, APP del Canal del Dique, APP del Río, doble calzada Ciénaga-Barranquilla, los viaductos, el nuevo aeropuerto Cartagena y la demolición del antiguo Pumarejo, entre otras.