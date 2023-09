Más de mil estudiantes resultarán beneficiados con obras de Bellas Artes

“Estamos cerca de que la facultad de Bellas Artes sea una realidad. Esperamos que a finales de año esté lista para ser disfrutada por los profesores y estudiantes”, dijo Noguera.

La mandataria explicó que la zona que no es patrimonio y no está siendo intervenida se utiliza actualmente para dar clases transitorias. “Solo quedará en obras la parte interna del teatro para que no intervengan en el buen funcionamiento de la facultad y sería culminado en el mes de marzo del próximo año”.

Informó, además, que la inversión para la realización de este proyecto de recuperación es de $45 mil millones, de los cuales ya $30 mil millones se encuentran en ejecución; empero, reiteró que aún hacen falta recursos por valor de $15 mil millones.