¿Por qué se está yendo la luz en Barranquilla?

Durante las últimas semanas, los barranquilleros se han quejado por los “extensos periodos” que permanecen sin fluido eléctrico en las distintas localidades de la ciudad.

Para Vilanyely Sandoval, la prestación del servicio en el barrio San Roque —donde reside— no es el mejor debido a las continuas interrupciones.

En diálogo con EL HERALDO afirmó que “el servicio es muy regular y cuando llega la factura el valor es más alto de lo que realmente se consume, porque yo no tengo tantos electrodomésticos”.

Kener Ucate también coincidió en lo referente al aumento de la factura y añadió que “está decepcionado” del servicio.

“En mi casa yo solo tengo una nevera y un abanico y la luz que normalmente me llegaba en $48 mil, ahora está en $150 mil. El servicio sigue igual de mal y me subieron el valor, me he acercado a hacer reclamos y la respuesta es que eso es lo que marca el contador”, sostuvo.