“No ha sido fácil aceptar que tengo un problema”

La vida es una aventura de la que se tiene el privilegio de disfrutar. Protegerla y conservarla debe ser un acto de amor y responsabilidad propio.

Ella no supo desde cuál momento comenzó a perder el interés en hacer las cosas que le apasionaban, como pintar o crear manualidades. Su físico develaba una sonrisa que no era suya y el brillo de sus ojos estaba volviéndose cada vez más tenue. Camila Sierra* se sentía perdida.

Camila tiene 19 años, es barranquillera y actualmente está cursando cuarto semestre en la universidad. A la fecha aún no identifica con exactitud las razones que le produjeron caer en depresión, pero se lo atribuye de manera directa a la forma en que vivió su niñez.

“Mi infancia estuvo marcada por muchos problemas en mi casa que no me permitían vivir esa etapa como cualquier niña. Me llené de muchas inseguridades y vacíos a raíz de mi nula relación con mi papá, aunque siempre he vivido con él, pero la etapa más difícil empezó entre los 13 y 14 años”, manifiesta.

Su vida ha sido toda una montaña rusa, con más altos que bajos –afirma–, ya que no ha recibido el tratamiento que necesita y no se sintió apoyada por mucho tiempo.

“Eso hizo las cosas más difíciles, porque todo lo que sentía poquito a poquito me iba consumiendo y no sabía darles manejo a mis emociones”.