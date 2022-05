Necesitamos un servicio justo y eficiente: Pumarejo sobre cortes de energía

Además dijo que “como no se hicieron esas tareas y no se vigiló, estamos pagando el servicio de hoy y el que pagamos hace muchos años. Es un esfuerzo que no deberíamos hacer. Lo que pedimos es que los mantenimientos se hagan de manera programada, pero eficiente”.

Por eso pidió que “no haya retrocesos” en la prestación del servicio: “Entendemos que están haciendo un esfuerzo, pero es algo que no debe volver a suceder. No puede ser que la región del país donde más se necesita el consumo tenga las tarifas más altas”.