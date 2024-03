El impacto de las obras de ampliación en 4 corredores viales de Barranquilla

Mientras observaba un represamiento vehicular en la carrera 50 con calle 76, el transeúnte Orlando Chaparro sostuvo que está de acuerdo con la ampliación y los trabajos que busquen mejorar la movilidad en la ciudad, sobre todo en esta zona, en la cual se encuentran ubicadas entidades del área de la salud.

“Deben pensar también en la manera de crear parqueaderos para evitar que se estacionen en las vías”, dijo Chaparro.

El motociclista Elvis Suescún manifestó que aunque está de acuerdo con la ampliación de estos 4 corredores viales también es necesario que las autoridades de tránsito realicen acompañamiento y controles permanentes, apoyándose en sus guías de movilidad para que se respeten las normas y haya una correcta circulación.

“Si no hay controles no servirá de nada que amplíen las vías, porque deben haber personas que regulen el tránsito para que los vehículos no se estacionen en lugares que no deben y no se generen trancones”, expresó Suescún.

El hombre mencionó, además, que es necesario que las autoridades revisen la posibilidad de implementar pico y placa a vehículos particulares debido a que cada vez crece el número en la ciudad.

El taxista Andrés Abello aseguró que evita pasar por vías muy “estrechas” y concurridas porque se extiende el tiempo de la carrera y esto implica para él mayores costos, los cuales se ven representados en gasolina y menos viajes.

“Para mí fue un error que en la carrera 50 pusieran ciclorruta debido a que ahora se forman muchos trancones, y como es una vía muy transitada puede poner en riesgo la vida de los ciclistas y demás usuarios”, señaló Abello.

Por otra parte, Vanessa Cárdenas, quien trabaja en un restaurante ubicado en la carrera 50 , consideró que la ampliación hará que pierdan espacio y sus clientes no tendrán donde parquear, por lo que sus ventas disminuirían.