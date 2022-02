“Mi padre y su lucha post covid”

El 28 noviembre del 2021 yo iba manejando camino a la visita en la UCI de la clínica.

Mi padre llevaba once días intubado allí tras una recaída.

Mi esposo, que estaba en la parte trasera del carro, recibió una llamada.

Esa llamada que muchas veces me ha tocado hacer, pues soy jefe de un servicio médico.

Aunque mi esposo no me dijo nada, solo que la llamada no se escuchaba bien, yo ya presentía que algo le había sucedido a mi padre.

Había entrado en paro y posteriormente fallecido.