Los aguinaldos que piden los barranquilleros en la Navidad

Para José Díaz la seguridad en la ciudad se ha “desmejorado” pese a los esfuerzos que constantemente hacen las autoridades locales por mantener la tranquilidad en las diferentes localidades.

“Ya no solo vemos actos de delincuencias en algunos barrios como antes, sino en cualquier parte de la ciudad, siento que el ciudadano ya no siente confianza en ningún lugar y el frente de seguridad de los barrios ya no se ve”, expresó.

Señaló además, que cuando la seguridad por parte de la Policía “solo se ve cuando el ciudadanos llaman a reportar que llegan a mirar a ver qué pueden hacer y no debería ser así, tiene que haber más personal haciendo rondas para mantener los barrios tranquilos”.

La encuesta también se refiere a la necesidad de mayor seguridad ya que solo el 38,6 % de los ciudadanos reportan sentirse seguros en sus barrios, y únicamente, el 29,2 % reporta sentirse seguro en la ciudad.

El atraco callejero es la modalidad de delito que indica más del 70 % de la ciudadanía como el principal problema de seguridad en sus barrios, seguido de las pandillas y la drogadicción. Adicional a ello, más del 60 % de los ciudadanos sostuvo que existen bajas probabilidades de que los delitos sean sancionados, una vez se denuncian.

Especialistas en temas de movilidad aseguran que en materia de seguridad, la capital del departamento también debe trabajar en la reducción de las muertes y heridos en las vías de Barranquilla.

“A noviembre (falta diciembre que es el mes con mayor número de siniestros), llevamos en el Distrito 121 muertes (15 más que el año pasado). La seguridad vial debe ser una prioridad”, señalaron.

“Si bien deben continuar y se deben afianzar las estrategias de seguridad, para la desarticulación de bandas y grandes organizaciones criminales, es clave atacar aquellas células que se forman en los barrios, especialmente por jóvenes en busca de oportunidades, para poder devolver la seguridad en el ámbito cotidiano”, recalcó la iniciativadentro del estudio realizado en la ciudad.