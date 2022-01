Más de 95 mil vehículos se movilizaron este puente festivo

Durante el primer festivo del año, correspondiente a la celebración del Día de los Reyes, más de 95 mil vehículos se han movilizado por Barranquilla y su área metropolitana.

El reporte fue entregado por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que indicó que se han impuesto alrededor de 1.228 órdenes de comparendos.

El teniente Wilmer Romero, subcomandante de la Seccional de Tránsito de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que 154 vehículos fueron inmovilizados, de los cuales 21 fue porque los conductores transitaban bajo los efectos de bebidas embriagantes.

El uniformado reiteró las recomendaciones que cada uno de los actores viales debe cumplir para movilizarse con seguridad en cada una de las vías del departamento .

Entre ellas se encuentran: no conducir bajo los efectos del alcohol, no exceder los limites de velocidad y en recorridos largos realizar pausas activas para que no se generen microsueños que puedan producir siniestros viales.

Durante este fin de semana, la autoridad de tránsito reportó el fallecimiento de un peatón causado por un automóvil en el área metropolitana.