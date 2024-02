Ahorro de 40 % en pasaje de Transmetro para 4 mil universitarios

Amelia Sáez, estudiante de derecho en la Universidad libre, aseguró que se inscribirá a este beneficio ya que le ayudaría a poder garantizar su transporte hacía la universidad.

“Para muchos estudiantes que sus padres viven del día a día o de un trabajo no muy bien remunerado es muy duro estudiar ya que no solo implica el gasto del trasporte si no también el gasto de una vida universitaria digna. El retorno del estímulo transporte para estudiantes de educación superior es una gran iniciativa que asegura que el transporte no sea un obstáculo”, dijo Sáez.

María Eugenia Gómez Arias, estudiante en la Universidad del Norte, señaló que esta medida ayudará a que la ciudad garantice no solo el acceso a la educación, sino también a evitar la deserción. “Para mí, como estudiante foránea, proveniente de Montería y con un presupuesto limitado, el costo del transporte para asistir a mis clases representa un desafío significativo cada vez que lo aumentan”.