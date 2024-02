Las diferencias que enfrentan a cinco empresas con la AMB por el Sibus

Francisco Pupo, presidente de la Asociación de Transportadores del Sistema Colectivo, Asotrascol, expuso el porqué no quieren hacer parte del Sistema Inteligente de Transporte Público Colectivo, Sibus.

¿Por qué se oponen a la implementación del Sibus?

Nosotros nos regimos por el principio de la legalidad, en nuestro caso por el Código Nacional de Transporte. Resulta que Sibus no es ni ley, ni decreto, ni es nada, Sibus fue algo que se inventó el doctor Libardo García y carece de todo sustento jurídico. Entonces no podemos nosotros meternos en algo que es ilegal.

Nunca lo hemos hecho. Mal haríamos meternos en el Sibus, que es algo inconstitucional, solo porque el doctor Libardo García se cree que puede decretar, él se cree que puede pasar por encima del presidente de la República, de los ministros. No, él está para obedecer la Constitución y las leyes. Él no puede legislar, él no puede hacer leyes.

La única empresa de transporte que puede tener sistema de recaudo integral son las empresas del sistema cofinanciado. En el caso de Barranquilla, la única que tiene esa característica por ley es Transmetro. Y el sistema de recaudo está intervenido por la Superintendencia.

¿Por qué no han transferido los recursos correspondientes al FET si se ha hecho el cobro de la tarifa plena?

¡Claro! Le hemos venido pagando hace 6 años, 6 meses, les hemos dado 200 mil millones de pesos. Con lo que hemos dado no es para que Transmetro estuviera así.

Nosotros no tenemos deuda, porque nosotros no tenemos obligación de pagarlo. Nosotros no tenemos por qué darle subsidio a Transmetro, porque nosotros no somos entes públicos. Y la ley y la Constitución dicen que son los entes territoriales los que deben dar los subsidios.

¿Cómo debe ser la operación del Transporte Público Colectivo?

Los sistemas de transporte siempre deben ser una función esencial del Estado, y con esa función fue que se hizo Transmetro, que es 100 % pública. Debería funcionar como el Metro de Medellín o Transmilenio, que aunque son empresas que tienen uno que otro problema, prestan un servicio eficiente, bueno, bonito y barato. Y el municipio de Medellín le da plata a los estudiantes. La tarjeta se le da gratis. Le cobran 1.200 pesos a la gente de tercera edad también, a los mayores de edad, a las madres jefes de hogar.