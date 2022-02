“La muerte de mi madre por covid es lo más duro que he tenido que enfrentar”

Cuando me dijeron que la iban a intubar sentía que mi mundo se caía a mil pedazos, el miedo y la angustia fue terrible, no se lo deseo a nadie, sin embargo, ella salió adelante y superó la covid. Pero, seguía internada con traqueotomía y oxígeno de alto flujo, ya estaba consciente y venía mejorando cada día; nosotros la veíamos por video llamada 2 veces al día y la atención era muy buena, la psicóloga e internistas tenían mucha empatía, un trato digno, con amor y siempre positivismo. Nos dejaban entrar para verla, estar con ella, apretar su mano y acariciarla. Logramos entrar, mi papá, mi hermano y yo.

El sábado 3 de julio uno de los médicos nos dijo que la pasarían a piso para que pudiéramos ir a verla más seguido, el domingo quise ir para intentar que me dejaran entrar, pero preferí que entrara mi papá, estuvo media hora con ella y cayó lunes festivo.

Los fines de semana no nos llamaban por video llamada y cada día entraba a revisar los laboratorios y seguían estables, ese día no fue la excepción así que estuve un poco tranquila, pero ya había pasado mediodía y no me llamaban, aunque la noche anterior al lunes había soñado que la había visto en un columpio y la vi como cuando era joven (se despedía o saludaba con su mano). A las 1:00 p.m., sonó el celular, mi corazón acelerado y mi voz temblorosa no ocultaba el temor, de esa llamada, tenía un presentimiento.

El médico me dijo que estaban en proceso de atender la urgencia porque a mediodía ella había presentado deterioro hemodinámico, y sufrió un paro. Que estuvieron reanimándola durante 30 minutos y lamentablemente había fallecido. Yo tiré el celular y corría de un lado a otro en mi desesperación, vi que mi esposo siguió recibiendo la llamada.

Caí en la cama y recuerdo sentir que no respiraba y temblaba, yo no lo podía creer. Decía que era una equivocación, mi hermano menor salió para la clínica, entró a la morgue y me llamó a decirme que si era ella. Cuando él me dijo eso sentí ganas de correr y morirme, era una sensación de desespero y dolor, es lo más horrible que haya experimentado.

Mi esposo se encargó del trámite de las exequias, yo solo estaba tirada en cama sin fuerzas, al día siguiente debíamos ir a velarla y ver a mi madre ahí, en un cajón es lo más doloroso que puede experimentar un ser humano; su imagen ahí tras un vidrio sin vida, parece una pesadilla pero no puedes despertar. Al día siguiente la misa y en menos de lo que esperas ya se la llevan para un acto simbólico de cremación, y ya no la volverás a ver jamás.

Este es el momento más duro al que me he tenido que enfrentar, pero lo que pude lograr cosechar de todo esto es a aprender a valorar más a nuestra familia y no las cosas materiales, y a ayudar a los demás desinteresadamente. Le prometí no desamparar a mi papá y a su mamá, seguiré su ejemplo.

Quisiera que todo el que pueda se vacune y que eviten pasar por esto, es horrible tener a un familiar entre la vida y la muerte y cada día tener la zozobra de no saber si es el último”.

“Nuestro vínculo es eterno, madre hermosa, te amo”.

