La nueva vida de las casas patrimoniales que cuentan la historia de B/quilla

Dio a conocer que el Distrito ha puesto en marcha –desde este año– incentivos tributarios de un 100 % para los bienes patrimoniales. “Le estamos tocando a la puerta a aquel que recibe el beneficio, pero no es capaz ni siquiera de limpiarnos el preste, no es capaz ni siquiera de mantener sus jardineras, o no es capaz de echar una buena pintura al tema. Entonces, desde la Oficina del Patrimonio le estamos diciendo que te queremos acompañar, pero necesitamos que inviertas, que valores de verdad estas joyas”.

La Secretaría de Cultura manifestó que buscan lograr el reconocimiento patrimonial de aquellas casas que lo son y no han logrado ese reconocimiento. “Haremos controles y acompañamiento a todo aquel que quiera hacer buen uso de estos inmuebles. Hay que pensar en que algunas casas se puedan adquirir para generar obras de beneficio, para generar residencias, para generar sitios de tipo cultural, pero el Instituto le va a meter la lupa al tema patrimonial y empezamos”.

Contó, además, que en aproximadamente 15 días harán público el inventario de bienes patrimoniales con los que cuenta la ciudad para mostrar los que están en uso y los que no en busca de estimular a la sociedad para la implementación de nuevos comercios.