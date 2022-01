“El último viaje que compartí con mi padre fue junto a sus cenizas”

"Era costumbre sentarme por la noche en la terraza con mi papá a contarnos cómo había sido nuestra jornada. En más de una ocasión conversamos sobre la muerte y cómo nos gustaría que se ocuparan de nosotros una vez llegado el día.

Él siempre fue claro en su deseo de ser cremado y sepultado en la misma tumba de su padre, mi abuelo Francisco. Por eso, cuando llegó el momento, y pese a las críticas de algunos integrantes de su familia, autoricé su cremación.

Al firmar, me manifestaron que me entregarían sus cenizas al día siguiente del sepelio, en horas de la mañana. Yo decidí ir sin mi mamá, quien no se encontraba anímicamente bien. Allá me encontré con un sobrino de mi papá que me había manifestado su deseo de acompañarme.