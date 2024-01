25 senadores han firmado moción de censura contra la mindeporte

El senador Mauricio Gómez Amín afirmó que más de 25 congresistas de la República han firmado la moción de censura para la ministra del Deporte y que se espera obtener un total de 55 firmantes.

“Yo creo que más de cinco partidos políticos están hoy pendientes de este tema. Creo que antes de la moción ella debe haber dado un paso al costado. Le quedó mal al país, le quedó mal a la costa. Hizo que al presidente Petro le fallara a Barranquilla y al Atlántico, donde ganó Y lo hizo por negligencia”, dijo Gómez Amín.

El congresista cuestionó el hecho de por qué si el Gobierno nacional contaba con los recursos, no se hicieron los giros en los tiempos establecidos. 0147¿Por qué si la plata estaba no se giró? ¿Por qué se ponen en riesgo ingresos por más de dos billones de pesos para Colombia? Porque la ministra no sabe de administración pública y no podemos improvisar en Colombia. Tenemos que tener ministros competentes, responsables y que cumplan la palabra”.