La palabra del Estado está en juego: senador Gómez sobre Panamericanos

Un airado llamado al Gobierno para cumplir con el contrato suscrito para la realización de los Juegos Panamericanos en el año 2027 fue hecho por el senador Mauricio Gómez durante el debate de control político que se llevó a cabo este martes en la Comisión Tercera del Senado.

El congresista liberal indicó a la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, que dicho compromiso se debe respetar e instó a que se lleguen a acuerdos con los mandatarios locales para avanzar en el proceso logístico alrededor de estas justas.

“Lo que usted tiene firmado con los Juegos Panamericanos es un contrato. El Estado colombiano tiene firmado un contrato que tiene que cumplir. Esto no es que el presidente Petro se le ocurra decir sí o no; que un día amanece diciendo sí y al otro no o que un día pone un Twitter diciendo sí y al otro no”, indicó Gómez.