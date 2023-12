Estos serían los incrementos en la tarifa de alumbrado público en B/quilla

En el sector industrial, para el caso de cero a 2.500 kwh mes, pasa de $147.070 a $184.024, con un incremento del 25,06 % y de 1.000.001 kwh en adelante pagará $5.380.941, un aumento de 25.38 %.

“El alumbrado público debe tener un modelo sostenible para cubrir sus costos, pero no debe estar atado al consumo de energía de los hogares o sector empresarial, pues no tiene lógica razonable. Por ejemplo, en Bogotá no pagan los usuarios el alumbrado público, sino que se paga con el presupuesto de la ciudad a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Tampoco debe ser cobrado en la factura de Air-e sino en tirilla aparte”, puntualizó.