Cementerios, a tono para conmemoración del Día de los Muertos

Hay muchas expectativas por parte de los comerciantes de flores ubicados a las afueras de los cementerios por el Día de los Difuntos.

Así lo confirmó Eduardo Reales, quien tiene su punto de venta –heredado por su mamá– desde hace más de 40 años.

“Mi madre me daba el seno aquí por eso me preocupa mucho que las ventas no se estén moviendo tanto durante estos días. Pero deseo que mucha gente venga a visitar a sus familiares y nos colabore con la compra de flores y así aumentar las ventas”, comentó.