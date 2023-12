La fiesta se prendió en el Romelio con la final de Junior

“Junior es una pasión incontrolable, me vine del trabajo para acá solo porque no conseguí con quien verme el partido, pero no importa, así lo hice también en el partido de ida, lo importante es alentar al equipo donde sea”, dijo.

Por su parte, Melissa Domínguez contó que vino con toda su familia para contagiarse del ambiente deportivo que inspira un encuentro como estos.