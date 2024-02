Familia de barranquillera en grave estado de salud pide ayuda a Cancillería

El neurocirujano que la intervino comentó a sus familiares que durante el procedimiento se tuvo que remover mucho tejido comprometido, incluso gran parte del hueso craneal, pues el tumor era más grande de lo esperado. Tanto, que no pudieron retirarlo del todo.

“Ella, luego de la operación, entró a recuperación, pero pasadas las 24 horas, cuando bajó la sedación, esperando que diera algún tipo de respuesta, de movimiento, de que se despertara, pues, eso no sucedió. Eso no ha sucedido. Entonces ellos lo consideran como una muerte cerebral debido a que no hay respuesta neuronal”, contó Roxana con entrecortada voz para EL HERALDO.

Ya han pasado cerca de 48 horas desde la operación y la joven médica aún no responde a estímulos. Sin embargo, su pronóstico se mantiene reservado hasta que transcurran las 72 horas de su operación, tiempo mínimo permitido para ofrecer un diagnóstico certero sobre su actividad neuronal.